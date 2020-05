Facebook verliert weiter Millionen Nutzer

Laut den Untersuchungen sank die Nutzerzahl in den USA im letzten Halbjahr um 9 Millionen, in England um 2 Millionen monatliche Besucher. Auch die Minuten, die man vor dem PC mit Facebook verbringt, sinken – wobei dies durch die wachsende Zeitmenge bei der Handy- und Tablet-Nutzung aufgewogen wird. Wachstum gibt es hingegen in Brasilien und Indien, wo es im vergangenen Monat einen Zuwachs von 6 bzw- 4 Prozent gab.

Als Grund für die Facebook-Abstinenz wird Langeweile und der Wunsch nach neuen, frischen Portalen genannt.