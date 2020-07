Facebook scannt private Nachrichten

Facebooks Vorgehen wurde von dem polnischen Start-up Killswitch.me aufgedeckt und an Hacker News übermittelt. In dem entsprechenden Video wird auch aufgezeigt, dass die Facebooks API genutzt werden kann, dass eine beliebige Seite bis zu 1.800 "falsche" Likes pro Stunde gewinnt.

Es ist schon seit längerem bekannt, dass der Like-Button auf Webseite nicht nur die Klicks darauf zählt. Laut Facebook ist die Zahl eine Summe aus mehreren Dingen: Die tatsächlichen Klicks auf den Button, die Anzahl der Facebook-Shares, die Kommentare zu dem Link und die Zahl an privaten Nachrichten, die diesen Link als Anhang enthalten.

Gegenüber The Next Web versucht Facebook, Bedenken zu zerstreuen und gibt an, dass der Link auch in Privatnachrichten vom System analysiert werden müsse, um die Vorschau zu generieren und den Spam-Filter einzusetzen. Auf diesem Weg wird die URL als "geteilt" registriert, was den Like-Zähler erhöht.