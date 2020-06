Expedition vor die eigene Haustür

Artenvielfalt

Solche und ähnliche Szenen werden sich wohl auch heute im Schwarzenberg-Park abspielen: naturbegeisterte Menschen, die knapp über den Erdboden dahinrobben oder mit der Handlupe ganz dicht zwischen die Borke eines uralten Baumes spähen – weil sie hier etwas zu entdecken glauben, weil sie meinen, etwas gesehen zu haben oder etwas ganz dringend bestimmen müssen.Dieses "etwas" kann ein fremdartiges Insekt, eine hier unvermutete Pflanze, ein Moos oder eine Flechte (Bild Alpenrauke) sein. Seit 1999 findet der GEO Tag derstatt und immer wieder gelingen Sensationsfunde. Zwei Beispiele:

Alpenbreitschötchen Der unscheinbare Kreuzblütler ( Braya alpina) war bisher in Österreich nur aus der Gamsgrube bekannt, ein Platz oberhalb der Pasterze, in einer Karmulde des Fuscherkarkopfs ( Glocknergruppe, Hohe Tauern). Beim Tag der Artenvielfalt 2011 im Nationalpark Hohe Tauern wurde die niedrige Pflanze erstmals in Osttirol nachgewiesen, und zwar in den Bergen bei Kals in der Nähe der Stüdlhütte (2801 m). Die auch Alpen-Rauke genannte Pflanze ist ein Endemit, der nur in den Ostalpen und dort auch nur sehr selten vorkommt.