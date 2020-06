Evernote: Business-Dienst und smartes Notizbuch

Bei seiner alljährlichen Trunk Conference hat der Notizen-Dienst Evernote wie immer neue Dienste, Funktionen und Produkte angekündigt. Der aus der Sicht der Firma wichtigste ist "Evernote Business": Für 10 Dollar pro Nutzer und Monat bekommen Unternehmen Accounts, die rund um das bekannte Evernote-Angebot zusätzliche Funktionen bieten, die speziell auf Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten sind. Dazu gehört auch ein eigener Ansprechpartner bei Evernote, der bei Fragen aushilft.



Prinzipiell soll Evernote Business als Datei-Management-System dienen, mit dem man Dokumente, Fotos, Präsentationen uvm. einfach mit Kollegen teilen und bearbeiten kann. Außerdem sollen die Firmen die Datenhoheit behalten - wie das in der Praxis aussieht, ist aber noch nicht ganz kar.



Ob Evernote damit Microsoft oder Google Business-Kunden abspenstig machen kann, bleibt abzuwarten.



Partnerschaft mit Moleskine

Außerdem hat sich Evernote einen längst überfälligen und logischen Partner an Bord geholt: Den italienischen Notizbuch-Hersteller Moleskine. Mit diesem will man ein smartes Notizbuch kreiert haben. Im Zusammenspiel mit der Smartphone-App von Evernote sllen sich in das Büchlein gekrizzelte Notizen schnell und einfach digitalisieren lassen.



Dazu beitragen sollen speziell markiertes Papier, die App-Funktion "Page Camera" sowie Smart Stickers, mit denen man Seiten im Notizbuch taggen kann - Evernote versieht die digitale Version der Seite dann automatisch mit einem entsprechenden Tag.

Das Evernote Smart Notebook ist ab 1. Oktober je nach Größe für 25 bzw. 30 Dollar im Online-Shop bestellbar.