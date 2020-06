Phänomen Frieda

Als sie geboren wurde, war die kleine Frieda kaum lebensfähig. Sie kam viel zu früh zur Welt, bereits nach 21 Wochen und fünf Tagen. Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Am 7. November 2010 wurde sie in Fulda ( Hessen, Deutschland) mit nur 26 Zentimetern und 460 Gramm entbunden. Damit war sie Europas jüngstes Frühchen.

Bis heute habe in Europa kein Baby überlebt, das früher entbunden wurde, sagen Experten. Doch damals war ungewiss, wie Friedas Entwicklung verlaufen würde. Wie es ihr geht, kann das Mädchen mittlerweile selbst beantworten. "Gut", sagt sie, mittlerweile drei Jahre und drei Monate alt. Professor Reinald Repp, Direktor der Kinderklinik in Fulda, sagt: "Frieda ist ein Phänomen. Sie hat sich super entwickelt, sogar überdurchschnittlich gut. Sie ist sogar fitter als die meisten normal geborenen Kinder."