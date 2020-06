EU-Parlament: ACTA steht vor dem Aus

ACTA steht kurz davor, Geschichte zu sein. Am Donnerstag hat der für das Handelsabkommen zuständige federführende Handelsausschuss ( Inta) des Europäischen Parlaments sich mit einer Mehrheit von 19 zu 12 Stimmen gegen ACTA ausgesprochen. Die EU-Kommission hat allerdings Pläne geschmiedet, wie sie das Abkommen noch einmal zur Abstimmung bringen könnte.



Der Inta-Ausschuss hat das umstrittene Anti-Piraterie-Abkommen ACTA am Donnerstag klar abgelehnt. Der zuständige Berichterstatter David Martin sprach sich im Vorfeld der Abstimmung in seiner Empfehlung an das Parlament für die Ablehnung aus und konnte die (meisten) Abgeordneten überzeugen. Das Ergebnis der Abstimmung gilt als richtungsweisend und ist als eine Empfehlung für die EU-Parlamentarier zu verstehen, die am 3. Juli im Plenum in Straßburg abstimmen werden. Davor hatten bereits, wie berichtet, vier Ausschüsse Ende Mai und Anfang Juni das Abkommen mehrheitlich abgelehnt.