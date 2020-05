EU: Datenschutzpläne treffen auf Realität

Als "Revolution" wurde der Gesetzesentwurf der EU, der den Datenschutz für 500 Millionen Bürger neu regeln soll, bereits bezeichnet. Ob Online-Netzwerk, Suchmaschine oder Internet-Shop: EU-Kommissarin Viviane Reding will für mehr Kontrolle und Sicherheit sorgen. Internet-Riesen wie Google und Facebook begrüßen den Gesetzesentwurf offiziell.



"Das ist gut, weil wir nicht mehr mit 27 verschiedenen Datenschutzbehörden zu tun haben", so eine Facebook-Sprecherin zur futurezone. Auch Google gefällt der Vorstoß, doch in Stein gemeißelt sieht man ihn nicht. "Wir freuen uns, die Vorschläge zu diskutieren", so ein Google-Sprecher.