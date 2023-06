Zwei Kilo schwarzes Gold: Rekordtrüffel in Italien entdeckt

Ein Schwarztrüffel mit einem Gewicht von 1,79 Kilo ist von dem italienischen Trüffelhund Pepe am Wochenende in der Nähe der Tiberquelle in der mittelitalienischen Region Umbrien gefunden worden. Die wertvolle Knolle war die größte, die der 79-jährige Trüffelsammler Romolo Lazzari in mehr als 50 Jahren auf der Jagd nach dieser Delikatesse entdeckt hat.

"So etwas habe ich in all den Jahren noch nie gesehen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Nicht mir gebührt das Lob, sondern Pepe, meinem sechsjährigen Trüffelhund", sagte Lazzari. Der Fund wurde in den Wäldern in der Nähe von Città di Castello gemacht, einer umbrischen Stadt, die für ihr Museum mit Werken von Raffael, Luca Signorelli, Andrea della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Domenico Ghirlandaio und anderen Künstlern bekannt ist. Bei seinem Hund bedankte sich Lazzari mit einer extra Portion Futter.