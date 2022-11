Wiener Tafel: Gastronomiebetriebe bitten österreichweit zur Suppe mit Sinn

Das Konzept von ,,Suppe mit Sinn“ hat sich über die Jahre bewährt: Von jeder verkauften ,,Suppe mit Sinn" spenden die teilnehmenden Gastronomiebetriebe 1 Euro an die Wiener Tafel. Die Gäste genießen eine köstliche Vorspeise, gleichzeitig unterstützen sie mit jedem Teller Menschen in Not. Die Aktion will auch bewusst machen, dass eine regelmäßige warme Mahlzeit für viele Menschen in Österreich nicht selbstverständlich ist.

Bedarf an Hilfe heuer besonders groß

Die sinkenden Temperaturen sind für viele Menschen in Armut eine große Herausforderung. Durch die steigenden Energiepreise ist es gerade für Menschen unter der Armutsgrenze oft nicht möglich, ihre Wohnung im Winter ausreichend warm zu halten. Besonders prekär ist die Situation für Menschen ohne Obdach. Sie haben oftmals kaum eine Möglichkeit, sich vor der Kälte zu schützen, was manchmal lebensbedrohlich sein kann.

Viele der Sozialeinrichtungen, die von der Wiener Tafel mit Lebensmitteln versorgt werden, bieten wohnungs- und obdachlosen Menschen Unterstützung und einen Platz zum Aufwärmen an. Das zusätzliche Angebot Lebensmittel bzw. eine warme Mahlzeit zu bekommen, wird von vielen sehr geschätzt. Die Wiener Tafel kämpft jedoch zunehmend mit sinkenden Warenspenden bei gleichzeitig steigendem Bedarf. Daher ist die Hilfsaktion ,,Suppe mit Sinn“ in diesem Jahr besonders wichtig, um die dringend benötigte Lebensmittelhilfe der Wiener Tafel in der bevorstehenden kalten Jahreszeit aufrecht halten zu können.

Mancher Betrieb selbst in Bedrängnis

Die langjährige Kooperation mit unterschiedlichen Gastronomiebetrieben ermöglicht es, dass die ,,Suppe mit Sinn" zu einer zentralen Hilfsaktion der Wiener Tafel geworden ist. Obwohl die Folgen der Corona-Krise und die derzeitige Inflation für die Gastronomie erhebliche Einbußen bedeuten, haben sich auch dieses Jahr viele Betriebe dazu bereit erklärt, bei der Winterhilfsaktion mitzumachen.

Die Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien leistete stets einen erheblichen Beitrag zum großen Erfolg der ,,Suppe mit Sinn“ und ruft auch in diesem Jahr Mitgliedsbetriebe dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien, bringt seine persönliche Solidarität zum Ausdruck: „Wir Gastronom:innen denken trotz der auch für uns herausfordernden Zeiten an jene, die sich keinen Restaurantbesuch und keinen Kaffeehausbesuch leisten können. Durch die Teilnahme an der ,Suppe mit Sinn" leben unsere Mitgliedsbetriebe ihre persönliche Überzeugung, dass es wichtig ist, im Sinne der Fairness in unserer Gesellschaft einen Ausgleich zu schaffen.“

Prominente Unterstützer

Prominente Unterstützung erhält die ,,Suppe mit Sinn" seit vielen Jahren von ORF-Journalistin und Moderatorin Barbara Stöckl: ,,Die jährliche Winterhilfsaktion der Wiener Tafel verbindet Genuss und Solidarität mit Menschen, die in Not geraten sind. Eine köstliche Suppe zu essen und damit Lebensmittel für Menschen zu ermöglichen, die diese dringend brauchen, ist ein ebenso einfaches wie gelungenes Konzept, das ich sehr gerne unterstütze.“