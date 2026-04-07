Durnstein along the Danube River in the picturesque Wachau Valley
Essen & Trinken

Top 5 Lokale in der Wachau: Die besten Adressen für Genießer

Fünf Lokale in der Wachau, die man kennen sollte – von klassisch bis modern, mit bestem Genuss und regionalem Charakter.

von Herbert Hacker

07.04.26

5/ Brustbauer

Das junge Winzerpaar Kati und Max Brustbauer haben diesen charmanten Traditionsheurigen vor einigen Jahren wiederbelebt. Er gilt immer noch eher als Geheimtipp. Zu den eigenen Weinen werden köstliche Gerichte mit regionalen Produkten serviert.

3601 Dürnstein, Oberloiben 2

brustbauer.at

4 / Pulker's Heuriger

Seit vielen Jahren ein Kult-Heuriger. Bernd Pulker ist ein Freak mit einem ausgeprägten Hang zur Perfektion. Der Schweinsbraten ist legendär und die Küche ganz allgemein herausragend. Dazu Spitzenweine aus der Wachau, Bordeaux und Burgund.

3602 Rührsdorf, Kellergasse 1

pulkers-heuriger.at

3 / Landgasthaus Essl

Marie-Theres Essl und Philipp Essl als Küchenchef führen dieses Landgasthaus mit viel Engagement. Ob Backhendl, Kalbsbutterschnitzel oder Fine-Dining-Menüs, die Küche erlebt gerade einen echten Höhenflug. Schöne Terrasse.

3602 Rossatz-Arnsdorf, Rührsdorf 17

landgasthaus-essl.at

2 / Hofmeisterei

Ein Paradebetrieb, geprägt von Küchenchef Erwin Windhaber und Restaurantleiter Hartmuth Rameder. Die Weinkarte ist echt sensationell und die Küche Windhabers eine sichere Bank. Bei Schönwetter unbedingt die Terrasse nutzen.

3610 Wösendorf, Hauptstraße 74

hofmeisterei.com

1 / Landhaus Bacher

Nicht nur in der Wachau die Nummer eins, sondern auch österreichweit eines der besten Häuser. Neuerlich zwei Michelin-Sterne und erstmals 100 Punkte im Falstaff-Restaurantguide. Thomas Dorfer in der Küche übertrifft sich Jahr für Jahr selbst.

3512 Mautern, Südtirolerplatz 2

landhaus-bacher.at

(kurier.at)  |  Stand:

Über Herbert Hacker

Herbert Hacker ist österreichischer Journalist, Gourmetkritiker und Buchautor. Er schrieb unter anderem für "News", "Format" und "Die Zeit" und war von 2013 bis 2017 Chefredakteur des "Falstaff-Magazins" sowie des "Falstaff Restaurantguides".

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