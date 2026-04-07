Top 5 Lokale in der Wachau: Die besten Adressen für Genießer

5/ Brustbauer Das junge Winzerpaar Kati und Max Brustbauer haben diesen charmanten Traditionsheurigen vor einigen Jahren wiederbelebt. Er gilt immer noch eher als Geheimtipp. Zu den eigenen Weinen werden köstliche Gerichte mit regionalen Produkten serviert.

3601 Dürnstein, Oberloiben 2 brustbauer.at

4 / Pulker's Heuriger Seit vielen Jahren ein Kult-Heuriger. Bernd Pulker ist ein Freak mit einem ausgeprägten Hang zur Perfektion. Der Schweinsbraten ist legendär und die Küche ganz allgemein herausragend. Dazu Spitzenweine aus der Wachau, Bordeaux und Burgund.

3602 Rührsdorf, Kellergasse 1 pulkers-heuriger.at

3 / Landgasthaus Essl Marie-Theres Essl und Philipp Essl als Küchenchef führen dieses Landgasthaus mit viel Engagement. Ob Backhendl, Kalbsbutterschnitzel oder Fine-Dining-Menüs, die Küche erlebt gerade einen echten Höhenflug. Schöne Terrasse.

3602 Rossatz-Arnsdorf, Rührsdorf 17 landgasthaus-essl.at

2 / Hofmeisterei Ein Paradebetrieb, geprägt von Küchenchef Erwin Windhaber und Restaurantleiter Hartmuth Rameder. Die Weinkarte ist echt sensationell und die Küche Windhabers eine sichere Bank. Bei Schönwetter unbedingt die Terrasse nutzen.

3610 Wösendorf, Hauptstraße 74 hofmeisterei.com

1 / Landhaus Bacher Nicht nur in der Wachau die Nummer eins, sondern auch österreichweit eines der besten Häuser. Neuerlich zwei Michelin-Sterne und erstmals 100 Punkte im Falstaff-Restaurantguide. Thomas Dorfer in der Küche übertrifft sich Jahr für Jahr selbst.