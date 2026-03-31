5 / Café Demi Bistro-Café im Jutta-Steier-Park mit Aussicht ins Grüne. Das Lokal befindet sich in einer Wohnhausanlage. Gutes Frühstücksangebot, beliebte Mittagsmenüs. Sehr gut die hausgemachten Pancakes und der French-Toast vom Zauner, Brioche mit Früchten.

Spallartgasse 25/27, 1140 Wien demi.cafe

4 / Palmenhaus im Burggarten Im Hintergrund mit dem Palmenhaus ein grandioses Jugendstilbauwerk. Von der Terrasse aus schaut man in den Burggarten. Besser kann die Lage nicht sein. Brasserie-Küche, hausgemachte Mehlspeisen, abends gibt es gute Cocktails. Ideal zum Ausspannen.

Burggarten 1, 1010 Wien palmenhaus.at

3 / Volksgarten Pavillon Historischer Pavillon im Volksgarten, der im Sommer als "Techno Café" (dienstags) bekannt ist. Tagsüber lässt es sich hier entspannt bei Drinks im Garten sitzen. Empfehlenswert der "PavillonBurger" mit Bio-Rind. Barbecue von April bis September.

Volksgarten Pavillon, 1010 Wien volksgarten-pavillon.at

2 / Meierei Diglas Charmantes Lokal mitten im Türkenschanzpark mit einem großen Gastgarten. Nach einem Spaziergang ein Kaffee und hausgemachte Mehlspeisen ist hier Standard-Programm. Aber auch Gerichte der Wiener Küche kommen in guter Qualität.

Hasenauerstraße 56, 1180 Wien meierei-diglas.at

1 / Sperling im Augarten Restaurant und Café im Augarten (älteste barocke Gartenanlage der Stadt) mit zwei Sonnenterrassen. Andreas Sael und Aurelio Nitsche lassen hier eine Wiener Küche mit internationalen Einflüssen auffahren. Gerade jetzt, wenn es wärmer wird, eine Pflichtadresse.