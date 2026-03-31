Summer street cafe in Vienna old town, Butterfly House (Schmetterlinghaus) on background
Essen & Trinken

Die 5 besten Lokale in Wiener Parks: Tipps für Frühling & Sommer

Die Schanigarten-Saison ist eröffnet! Das sind unsere Top 5 Lokale in Wiens schönsten Parks.

von Herbert Hacker

31.03.26

5 / Café Demi

Bistro-Café im Jutta-Steier-Park mit Aussicht ins Grüne. Das Lokal befindet sich in einer Wohnhausanlage. Gutes Frühstücksangebot, beliebte Mittagsmenüs. Sehr gut die hausgemachten Pancakes und der French-Toast vom Zauner, Brioche mit Früchten.

Spallartgasse 25/27, 1140 Wien

demi.cafe

4 / Palmenhaus im Burggarten

Im Hintergrund mit dem Palmenhaus ein grandioses Jugendstilbauwerk. Von der Terrasse aus schaut man in den Burggarten. Besser kann die Lage nicht sein. Brasserie-Küche, hausgemachte Mehlspeisen, abends gibt es gute Cocktails. Ideal zum Ausspannen.

Burggarten 1, 1010 Wien

palmenhaus.at

3 / Volksgarten Pavillon

Historischer Pavillon im Volksgarten, der im Sommer als "Techno Café" (dienstags) bekannt ist. Tagsüber lässt es sich hier entspannt bei Drinks im Garten sitzen. Empfehlenswert der "PavillonBurger" mit Bio-Rind. Barbecue von April bis September.

Volksgarten Pavillon, 1010 Wien

volksgarten-pavillon.at

2 / Meierei Diglas

Charmantes Lokal mitten im Türkenschanzpark mit einem großen Gastgarten. Nach einem Spaziergang ein Kaffee und hausgemachte Mehlspeisen ist hier Standard-Programm. Aber auch Gerichte der Wiener Küche kommen in guter Qualität.

Hasenauerstraße 56, 1180 Wien

meierei-diglas.at

1 / Sperling im Augarten

Restaurant und Café im Augarten (älteste barocke Gartenanlage der Stadt) mit zwei Sonnenterrassen. Andreas Sael und Aurelio Nitsche lassen hier eine Wiener Küche mit internationalen Einflüssen auffahren. Gerade jetzt, wenn es wärmer wird, eine Pflichtadresse.

Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien

sperling.wien

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Über Herbert Hacker

Herbert Hacker ist österreichischer Journalist, Gourmetkritiker und Buchautor. Er schrieb unter anderem für "News", "Format" und "Die Zeit" und war von 2013 bis 2017 Chefredakteur des "Falstaff-Magazins" sowie des "Falstaff Restaurantguides".

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