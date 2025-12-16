VKI-Test: Diese Pistaziencreme schmeckt am besten

Sie ist zweifellos das Trendprodukt der vergangenen zwei bis drei Jahre: Im Sog des Hypes um die Dubai-Schokolade hat auch Pistaziencreme zunehmend große Aufmerksamkeit erreicht. Sie wird mittlerweile auch in Croissants und Krapfen gefüllt, aufs Brot und auf die Semmerl gestrichen sowie pur aus dem Glas gern gelöffelt. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Zuge des Testformats „Taste:Check“ blind verkosten lassen und gefragt: Welche schmeckt am besten? Drei Cremen wurden für gut befunden, der Großteil hat durchschnittlich gemundet.

Farbe, Geschmack und Mundgefühl am Prüfstand Die Verkostung 64 Laien-Verkoster und -Verkosterinnen probierten zehn verschiedene Pistaziencremen ohne zu wissen, welche Marke sich hinter welcher Nummer verbarg. Bewertet wurden Aussehen, Geruch, Mundgefühl, Geschmack allgemein und der nach Pistazien. Schließlich mussten die Tester und Testerinnen ein Gesamturteil vergeben und angeben, ob sie das Produkt kaufen würden. Um möglichst unbeeinflusst urteilen zu können, wurde der Mund zwischen den Proben mit Brot, Apfelspalten und Wasser neutralisiert und die Proben pur am Löffel verkostet.

Die Ergebnisse im Detail Ruben's Pistaziencreme creamy ist mit 70 von 100 erreichten Punkten der unangefochtene Verkostungssieger und schmeckt den Verkoster:innen am besten. Die Streichcreme, erhältlich bei Spar, glänzt unter den zehn verkosteten Produkten mit dem geringsten Zuckergehalt und dem zweithöchsten Pistazienanteil, enthält jedoch auch zugesetzte natürliche Farbstoffe. Vier von fünf Verkoster:innen würden Ruben's kaufen. Auf Platz 2 und 3 folgen Scyavuru (66 Punkte) und La Dolce Vita (64), die ebenfalls beide für „gut“ befunden wurden. Im Unterschied zum Verkostungssieger enthalten beide mehr Zucker und weniger Pistazien. Zwei Drittel der Laien-Verkoster:innen würden die „Crema al pistacchio“ von Scyavuru (online) und La Dolce Vita (Spar) kaufen.