Königliche Nuss: Warum Pistazien jetzt zur Adventzeit glänzen

Marktgeschichten, Folge 77: Nicole Ott schreibt an dieser Stelle einmal im Monat von inspirierenden Gesprächen rund um saisonale Produkte und kreiert exklusiv für die freizeit ein Rezept damit. Im Advent glitzert jeder Tag ein wenig anders, die Backöfen haben Hochsaison und zaubern Weihnachtsduft in jeden Raum. Die kleine grüne Pistazie hat ihren großen Auftritt und erzählt ihre ganz eigene Weihnachtsgeschichte.

Ich sitze im Café und schaue auf unseren Wunschbaum, der vor unseren Fenstern am Marktplatz steht und stolz die vielen Wünsche der Gäste im Wind flattern lässt. „Hast du schon einen Wunsch geschrieben?“, frage ich die Mittlere, die ihren kugelrunden Babybauch zu mir auf die Kaffeehausbank schiebt. „Ich hätte einige Wünsche“, lacht sie mich an. „Ein gesundes Baby, das gut schläft, wäre mal der erste!“ So gemütlich wie heute werden wir zwei wohl lange nicht mehr unser Frühstück essen, warten wir doch alle ungeduldig auf unser Fast-Christkind.

Ich habe mir für die Adventzeit fast nichts vorgenommen, es kann jeden Augenblick der lang ersehnte Anruf kommen: „Wir fahren ins Spital.“ Dann kommt das Pipsi zu uns nach Hause und wir werden uns die Wartezeit mit Keksbacken versüßen. Trotz dieses Trubels sollen die Traditionen nicht zu kurz kommen. Also habe ich mich entschlossen, heuer zum Adventkranzbinden, zu dem die Freundin wie jedes Jahr einlädt, einen unkomplizierten Topfenstollen mitzubringen.

Er schwirrt mir seit Jahren im Kopf herum und ist, anders als sein Cousin, der „echte“ Stollen, rasch und ohne Wartezeit zusammengerührt und muss auch nicht wochenlang speziell verpackt ruhen. Elegant soll er trotzdem sein, also entschließe ich mich, ihn puristisch mit Cranberrys und Pistazien zu versehen, damit die Weihnachtsfarben Rot und Grün schön zur Geltung kommen können. Ich eile zu Hüseyins Stand und hole mir ein paar seiner Spezialitäten: herrliche Haselnüsse aus der Türkei, rotes, aromatisches Paprikamus, natürlich den weltbesten, cremigen Feta und auch geröstete, ungesalzene Pistazien.

Tipp: Pistazien am besten in einem luftdichten Behälter aufbewahren.

Besinnlich verkostet Zuhause ist der falsche Stollen im Handumdrehen gebacken, wird mit flüssiger Butter eingepinselt und bezuckert und hat die Wohnung im Nu mit zauberhaftem Weihnachtsduft gefüllt. „Hast du gewusst, dass die Königin von Saba die Pistazie zu einem königlichen Nahrungsmittel ernannte und dem Volk verbot, sie anzubauen? Und dass sie so nahrhaft und gut haltbar ist, dass sie früher unverzichtbares Reisegut von Forschern war?“, frage ich den Liebsten, der den Kopf in die Küche steckt.

„Wahrscheinlich haben die Heiligen Drei Könige neben Gold, Weihrauch und Myrrhe auch Pistazien nach Betlehem gebracht“, scherzt er, während er sich den warmen, buttrigen Anschnitt stibitzt. „Mmh, der ist ja herrlich, fast zu schade für das gemeine Volk!“, ruft er aus. So wird aus dem schnellen Verkosten gleich eine gemütliche Jause mit Tee und Stollen. Das ist für mich das Startzeichen für die Weihnachtsmusik, die ab jetzt pausenlos die Wohnung mit besinnlichen Klängen erfüllen wird. „Alle Jahre wieder“, feixt der Liebste und ich erwidere: „In unserem Fall eher: Ihr Kinderlein kommet!“ Und jetzt weiß ich auch, welchen Wunsch ich an unseren Baum hängen werde.