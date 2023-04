Umfrage: Spinat ist klarer Gründonnerstags-Favorit

Laut aktueller iglo-Trendstudie, für die 1.015 Österreicherinnen und Österreicher befragt wurden, geben 3 von 10 Personen an, an diesem speziellen Donnerstag vor dem Osterfest immer Spinat zu essen, rund ebenso viele halten es flexibel. Mit dem Alter steigt das Traditionsbewusstsein: So isst ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen immer Spinat, am häufigsten wird er von Personen über 50-Jährigen gegessen (35 Prozent). Was die Studie ebenfalls zeigt: Entgegen der These, Spinat wäre nicht kindertauglich, wird in Haushalten mit Kindern das farblich zum Tag passende Gericht gerne serviert, sogar etwas häufiger als im durchschnittlichen österreichischen Haushalt (31 Prozent immer, 30 Prozent fallweise).

Spinatfans

Spinathochburgen am Gründonnerstag finden sich im Süden Österreichs: Jeder zweite Kärntner und knapp 4 von 10 Steirern (38 Prozent) halten sich fix an diese Speise-Tradition. Wenig anfangen mit dem grünen Blattgemüse können hingegen die Bundesländer im Westen. Drei Viertel der Vorarlberger und rund 7 von 10 Tirolern halten sich nicht an diese Tradition. Gepalten sind die Wiener: Hier kommt bei jedem Zweiten kein Spinat auf den Tisch, die anderen 50 Prozent halten es zumindest flexibel.