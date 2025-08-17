Über Twinni ließe sich unendlich lange diskutieren, und die Verzehrgewohnheiten sind so vielfältig wie bei kaum einem anderen Eis. Den Doppellutscher in der Mitte teilen oder ungetrennt schlecken? Die Schokolade zuerst runterknabbern oder mit dem Eis abbeißen? Die Lieblingssorte gleich schlecken oder sich diesen Genuss aufheben? Wie man es auch hält: An erster Stelle steht doch meistens die Frage „Orange oder Grün?“

Geschmacksvorlieben Nun gibt es aber die Theorie, dass diesbezügliche Präferenzen egal sind. Und zwar, weil beide Teile des Doppellutschers eh gleich schmecken. Was die Fans des jeweiligen Farb- und Geschmacklagers empört zurückweisen. Denn die wahren Fans sind sicher, die Sorten deutlich unterscheiden zu können. Die meisten, die sich bewusst einer Blindverkostung unterziehen, werden vermutlich ebenso die geschmacklichen Unterschiede feststellen. Auch wenn weder der Orangen- noch der Birnenlustscher viel mit den echten Früchten gemeinsam haben. Doch immerhin enthalten die Rezepturen elf Prozent Orangensaft und neu Prozent Birnensaft.



Farbenspiel seit 1968Doch es ist vor allem die typische Farbgebung, die dem Twinni (von „twin“, engl. für Zwilling), die mit dem Eis verbunden wird. Dass Farbe und Optik die Geschmackswahrnehmungen beeinflussen, ist durch viele Forschungen belegt. In der Psychologie ist das Phänomen als „Crossmodal Perception“ bekannt. Das Gehirn verarbeitet dabei die Informationen aus allen Sinneswahrnehmungen. Fällt die optische Wahrnehmung weg, kann der Mensch also zu anderen Eindrücken kommen. Und so kann es durchaus vorkommen, dass ein mit geschlossenen Augen geschlecktes Orangen-Twinni „ganz eindeutig Birne“ eingeordnet wird.

Wenn ein Eis so viel Gesprächsstoff über Jahrzehnte liefert, muss irgendwas dran sein. Seit 1968 wird der Doppellutscher geschleckt, derzeit pro Jahr mehr als 20 Millionen Stück. Genauso wie das nur ein Jahr ältere Jolly zählt Twinni zu den beliebtesten Sorten im gesamten Eskimo-Sortiment. Und: Es ist ein typisches heimisches Erfolgsprodukt – der Doppellutscher ist nur in Österreich erhältlich.

Ein Gesamterlebnis Woran genau dieser Erfolg festzumachen ist, darüber ist man sich allerdings nicht einmal beim Hersteller Eskimo ganz klar. Offenbar ist es das Gesamterlebnis, das den Twinni-Liebhaberinnen und -Liebhabern, vermutet Geschäftsführerin Andrea Huber-Schallmeiner. „Twinni ist viel mehr als die Summe seiner Teile.“ Das Knabbern an der Glasur, das Brechen und generell die Teilbarkeit. Entstanden ist der Doppellutscher vermutlich als Weiterentwicklung des in den 1960er-Jahren beliebten „Ein-Schilling-Lutschers“. Bei seiner Markteinführung kostete ein Twinni 2,50 Schilling.