Unerwartete Erfindung: Wie der Stiel ins Eis kam

Seiner Vergesslichkeit wird der elfjährige Frank Epperson mehr als dankbar gewesen sein. Sie ist immerhin der Grund, dass der US-Amerikaner als Erfinder des Eis am Stiel gilt.

Ein Holzstaberl, von dem man genüsslich abschlecken kann – jederzeit, überall und gänzlich ohne Besteck und Teller: Das ist so einfach wie genial und irgendwie so selbstverständlich, dass man es gar nicht hinterfragt. Dabei sind es gerade Dinge wie dieses simple Staberl, die die Gewohnheiten ganzer Generationen verändern. Laut Statistiken ist Eis am Stiel weltweit am beliebtesten, noch vor Eisstanitzel oder Bechereis. Was sicherlich mit der fast flächendeckenden Verfügbarkeit von Freibad über Supermarkt bis Tankstelle zu tun hat. Frank Epperson hatte jedenfalls ein Glas, in dem er Brause aufgelöst hatte, samt dem hölzernen Rührstaberl im Freien vergessen.