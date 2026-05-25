5 / Mikata Japanische Izakaya-Küche mit verschiedenen Spezialitäten wie etwa Shabu-Shabu, ein japanischer Hot Pot mit dünnem Fleisch und Gemüse, das in Brühe gekocht und mit Dips serviert wird. Oder "Takoyaki", gegrillte Teigbällchen mit Oktopusfüllung.

Hohenstaufengasse 2, 1010 Wien mikata.at

4 / Okra Sake Bar Aus dem "Okra Izakaya" ist die "Okra Sake-Bar" geworden. Sake steht hier im Mittelpunkt. Die Auswahl ist groß und reicht bis zu Natural Sake. Dazu werden japanische Tapas (Otsumas) serviert. Immer wieder werden auch diverse Kochkurse veranstaltet.

Kleine Pfarrgasse 1, 1020 Wien okra1020.com

3 / Nihonbashi Seit langer Zeit eine verlässliche Adresse für japanische Küche. Gute Nigiri und eine Vielzahl an japanischen Spezialitäten, die man nicht überall bekommt. Auch die Auswahl an japanischen Getränken ist hier deutlich besser als in so mancher Sushi-Bude.

Kärntner Straße 44, 1010 Wien nihonbashi.at

2 / Omakase Zweitlokal des "Shiki", nur ein paar Schritte entfernt. "Omakase" steht für "ich überlasse es dem Koch". In einem kleinen Hinterzimmer gibt es für acht Personen Nigiri-Sushi und Sashimi in absoluter Bestqualität. Konkurrenzlos gut.

Krugerstraße 15, 1010 Wien shiki-omakase.at

1 / Shiki Die Nummer eins unter den japanischen Restaurants in Wien mit Fine Dining und Brasserie. Shiki-Inhaber Joji Hattori lässt hier eine japanische Küche auf Spitzenniveau servieren, mit erstklassigen Produkten und perfekter Zubereitung. Große Weinauswahl.