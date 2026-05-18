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Essen & Trinken

Top 5 Lokale an der Donau: Adressen von der Wachau bis Tulln

Essen mit Blick aufs Wasser: Diese fünf Lokale an der Donau verbinden gute Küche, entspannte Atmosphäre und Urlaubsgefühl.

von Herbert Hacker

18.05.26

5 / Gasthof Prankl

Im ehemaligen Schiffmeisterhaus genießt man neben pittoreskem Donaublick auch eine anspruchsvolle Wirtshausküche. Fisch in verschiedensten Varianten gelingt hier ebenso wie Flusskrebsravioli oder Grammelknödel. Viele Weine aus der Wachau.

Hinterhaus 16, 3620 Spitz

gasthaus-prankl.at

4 / Heinzle

Das alteingesessene Fischlokal ist aus der Wachau kaum wegzudenken. Der Garten mit Donaublick ist hier ebenso erfreulich wie die vielen Fischgerichte in solider Qualität. Aber auch wer Fleisch will, kommt hier nicht zu kurz. 

Wachaustraße 280, 3610 Weißenkirchen

heinzle.at

3 / Die Fischerin

Kulinarisch kann es an der Donau auch ziemlich exotisch zugehen. Das beweist die „Fischerin“ am Donaustrand im Strombad Kritzendorf eindrucksvoll. Südostasiatisches Streetfood mit Schwerpunkt Vietnam. Motto: Donau statt Mekong.

Strombad Donaulände 15, 3420 Kritzendorf

diefischerin.at

2 / Haslauerhof

Ein Landgasthausklassiker seit ewigen Zeiten. Im Sommer besonders beliebt; die zur Donau ausgerichtete Donauterrasse mit Ausblick über den Nationalpark. Verlässlich gute Küche; der Seesaibling stammt vom Gut Dornau, der Wels vom Balaton.

Hauptstraße 17, 2402 Haslau an der Donau

haslauerhof.at

1 / Süddeck

Direkt an der Donau sitzt man auf Designerstühlen auf einer lässigen Terrasse, die einem das Gefühl vermittelt, als wäre man irgendwo im sonnigen Süden. Doch es ist Tulln. Kulinarisch setzt man auf Wirtshausküche mit Fischgerichten. Gute Drinks.

Donaulände 3, 3430 Tulln an der Donau

sueddeck.at

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(kurier.at)  |  Stand:

Über Herbert Hacker

Herbert Hacker ist österreichischer Journalist, Gourmetkritiker und Buchautor. Er schrieb unter anderem für "News", "Format" und "Die Zeit" und war von 2013 bis 2017 Chefredakteur des "Falstaff-Magazins" sowie des "Falstaff Restaurantguides".

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