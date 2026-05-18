Top 5 Lokale an der Donau: Adressen von der Wachau bis Tulln

5 / Gasthof Prankl Im ehemaligen Schiffmeisterhaus genießt man neben pittoreskem Donaublick auch eine anspruchsvolle Wirtshausküche. Fisch in verschiedensten Varianten gelingt hier ebenso wie Flusskrebsravioli oder Grammelknödel. Viele Weine aus der Wachau.

Hinterhaus 16, 3620 Spitz gasthaus-prankl.at

4 / Heinzle Das alteingesessene Fischlokal ist aus der Wachau kaum wegzudenken. Der Garten mit Donaublick ist hier ebenso erfreulich wie die vielen Fischgerichte in solider Qualität. Aber auch wer Fleisch will, kommt hier nicht zu kurz.

Wachaustraße 280, 3610 Weißenkirchen heinzle.at

3 / Die Fischerin Kulinarisch kann es an der Donau auch ziemlich exotisch zugehen. Das beweist die „Fischerin“ am Donaustrand im Strombad Kritzendorf eindrucksvoll. Südostasiatisches Streetfood mit Schwerpunkt Vietnam. Motto: Donau statt Mekong.

Strombad Donaulände 15, 3420 Kritzendorf diefischerin.at

2 / Haslauerhof Ein Landgasthausklassiker seit ewigen Zeiten. Im Sommer besonders beliebt; die zur Donau ausgerichtete Donauterrasse mit Ausblick über den Nationalpark. Verlässlich gute Küche; der Seesaibling stammt vom Gut Dornau, der Wels vom Balaton.

Hauptstraße 17, 2402 Haslau an der Donau haslauerhof.at

1 / Süddeck Direkt an der Donau sitzt man auf Designerstühlen auf einer lässigen Terrasse, die einem das Gefühl vermittelt, als wäre man irgendwo im sonnigen Süden. Doch es ist Tulln. Kulinarisch setzt man auf Wirtshausküche mit Fischgerichten. Gute Drinks.