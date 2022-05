"The LaLa & Veganista Restaurant" eröffnet am Flughafen Wien

Speisekarte

Den feierlichen Startschuss erteilt das neue Kombi-Restaurant mit der "Veganista Come Fly With Me Collection”: Eine eigene Eis-Linie mit Sorten wie "Acapulco Bay“, "Bloody Mary“, "First Class Chocolate“ und "Hazelnut Upgrade“, die Reisenden die Vorfreude auf die nächste Destination machen sollen.

Die "The LaLa"-Speisekarte bringt bekannte und pikante Superfood-Klassiker, Shakes und Smoothies, Botanical Lattes, Juices und Kaffee an den Flughafen Wien. Auch Bowls, neue Sandwich-Kreationen und Bagels werden erhältlich sein.