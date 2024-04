In der maltesischen Küche fließen verschiedene kulinarische Kulturen zusammen. Den italienischen Einfluss schmeckt man in der "Minestra", der klassischen Gemüsesuppe oder der "Kapunata", die an das sizilanische Gemüsegericht "Caponata" erinnert. Die Bohnenpaste Bigilla oder „Hobz BizZejt" verweisen auf die Einflüsse der südlichen Mittelmeer-Küste und Brot, das mit reifen Tomaten bestrichen, in Olivenöl getunkt und dann nach Belieben mit Thunfisch und Zwiebeln belegt wird, erinnert wiederum an die orientalische Küche. Typisch für Malta ist natürlich auch Fisch: Barben, Brassen, Barsche, Schwert- oder Thunfisch. Fehlen darf auch die Fischsuppe nicht - auf Malta heißt sie "Aljotta".

Silvia Schneider erkundet Malta

„Silvia kocht“ steht in der Woche vom 8. bis 12. April ganz im Zeichen von Malta. Silvia Schneider kocht von Montag bis Donnerstag gemeinsam mit Spitzenkoch Johann Lafer die beliebtesten Gerichte der maltesischen Küche. Auf dem Menüplan der ORF-Köchin stehen Witwensuppe, in die ein Stück Schaf- oder Ziegenkäse gelegt wird, geschmortes Kaninchen und "Pastizzi" - mit Erbsenpüree und Ricotta gefüllte Blätterteigtaschen. Silvia Schneider entdeckt Küche und Kultur von Malta, fährt mit der Dghajsa, dem traditionellen Holzboot und besucht neben der Hauptstadt Valetta auch Vittoriosa und Senglea.