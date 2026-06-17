Pulverisierte Pilze im Kaffee sollen zu mehr Fokus und weniger Stress verhelfen sowie das Immunsystem stärken, tönen die Lobpreisungen auf Instagram, Tiktok und Co.. Viel gesünder als Kaffee sei er, heißt es.

Die wissenschaftliche Datenlage bestätigt die Versprechungen laut Ernährungswissenschafterin Susanne Lindenthal jedoch nicht. „Pilze, etwa Hericium, Reishi, Chaga oder Cordyceps, enthalten durchaus interessante bioaktive Substanzen“, sagt sie. Zu einzelnen Pilzen seien auch schon erste Studien an Menschen durchgeführt worden, diese Studien seien aber klein. Außerdem wurden definierte Extrakte oder Nahrungsergänzungsmittel untersucht, jedoch nicht Pilzkaffee-Produkte, die auf Social Media beworben werden.

Inhaltsstoffe oft unklar

Lindenthal warnt: „Aus einer möglichen Wirkung eines bestimmten Pilzextrakts kann man nicht automatisch ableiten, dass ein Instantkaffee mit Pilzpulver denselben Effekt hat.“ Bei den Kaffees ist oft nicht erkennbar, welcher Bestandteil des Pilzes verarbeitet wurde, wie hoch die Dosierung ist und welche Pilzqualität verarbeitet wurde.