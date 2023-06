Der Weinwurm punktete mit einer exzellenten Lage in der Wiener Innenstadt, aber das Lokal hatte seine guten Jahre schon lange hinter sich: In den 1950ern galt er als erstes Espresso der Stadt, bis in die Nullerjahre galt der Weinwurm als Designikone.

Jetzt hat das traditionsreiche Café direkt am Stephansplatz geschlossen: Die Gastro-Unternehmerfamilie Figlmüller hat sich den vielversprechenden Standort geschnappt und eröffnet mit Mittwoch, den 28. Juni, ein modernes Kaffeehaus. Vorerst als Pop-up mit Option auf Verlängerung.

Das Design-Konzept vom Zwischengang will Wiener Tradition mit italienischem Chic und urbanem Lifestyle verbinden, so die neuen Betreiber. Dafür hat Künstler Paul Riedmüller für das neue Design bekannte Wienbilder neu interpretiert sowie auf plakativen Wandgestaltungen mit Pop Art gesetzt.