Neueröffnung: Zwischen den Dächern Wiens essen und trinken

In der Show Kitchen Area begegnen die Gäste dem Küchenteam. Klassische Küche soll mit einem innovativen Twist aufleben, heißt es in einer Presseaussendung. Die Nähe zum Gast soll in der NEUEN HOHEIT einen besonderen Stellenwert haben, daher ist die Interaktion in der Show-Kitchen ein Herzstück des neuen Lokals.