Neue Schau-Destillerie bietet Gin-Workshops in der Hofburg an

Im Gin-Workshop erhält man alle Informationen über die Geschichte und Entstehung der Spirituose: Es wird aus verschieden Destillaten und eigens angesetzten Gin-Sorten und passenden Fillern ausgewählt. Buchbar ist der Workshop ab sechs Personen um 58 Euro pro Person.

In der Gin-Tour, ein Workshop für eine größere Gruppe, stellen die Gästen mithilfe des Brennmeisters ihren eigenen Gin in der Schau-Brennerei her. Nach der Einführung in die Welt des Destillierens darf verkostet werden. Die Tour ist ab zehn Personen buchbar (55 Euro pro Person).