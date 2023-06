Nach E-Bikes und Mobilfunk: Andrea Pichler ist jetzt Winzerin

Die nächsten Pläne? "Es ist eine eigene Weinkellerei in Kettlasbrunn geplant, die Weinbaufläche soll auf acht bis zwölf Hektar vergrößert werden, wobei die Weinrieden neu ausgepflanzt werden."

Der spusu-Wein hat es bereits auf die Weinkarten des renommierten Pfarrwirt in Wien-Döbling sowie der Sky Bar in der Wiener Innenstadt geschafft. Zudem ist er in den spusu-Shops Wien, Wolkersdorf und Vöcklabruck erhältlich.