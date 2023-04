Müsli mit O-Saft? Netz streitet über "GoT"-Star Bella Ramseys' Frühstück

Seine letzte Mahlzeit? Da muss Pedro Pascal nicht lange nachdenken. "Toast!", ruft er der Schauspieler in einem Interview mit The Hollywood Reporter - und lacht herzlich. "The Last of Us"-Co-Star Bella Ramsey (19) hält einen Moment inne. "Bei mir waren es Cornflakes mit getrockneten Erdbeeren drin ... mit Orangensaft statt Milch oben drauf."

Und siehe da: Mehr als die Frühstücksvorlieben der nicht-binären britischen Schauspielerin hat es nicht gebraucht, um eine kleine Kontroverse zu entfachen. Der Videoclip der beiden Schauspieler ging viral. Dass sich Pedro Pascal ("The Mandalorian", "Narcos", "Game of Thrones") - der von der Generation Z kürzlich zum Lustobjekt des Internets auserkoren wurde - über die abenteuerliche Kombination ebenfalls überrascht zeigte, hat wohl auch seinen Teil dazu beigetragen.