Moldawien: Dem Wein auf der Spur

Die kleine Republik Moldau, auch Moldawien genannt, ist kein viel besuchtes Reiseland. Dem Binnenstaat zwischen Rumänien und der Ukraine mangelt es an Bergen (höchste Erhebung: 429 Meter), einem Meereszugang und großen Sehenswürdigkeiten. Trotzdem ist das ärmste Land Europas unbedingt eine Reise wert: für Freunde erstklassiger Weine. Was es hier an Weinkultur zu entdecken gibt, ist überraschend und begeisternd. Auf internationalen Weinmessen und Degustationen (etwa in Bordeaux) kassieren die edlen Tropfen Moldawiens wiederholt Gold- sowie Platin-Medaillen. Vor Ort erkundet man die Geheimnisse dahinter.