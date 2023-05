Löwenzahn und Co: Unkraut zum Essen, Cremen und Baden

Wildkraut in der Küche. Heilkraut in der Volksmedizin. Oder Beikraut in der Bio-Landwirtschaft. Die Vielfalt der Überbegriffe kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie vor allem unter einem Namen bekannt sind. Unkraut! Unerwünscht eben, und vor allem bei Gartenbesitzern verhasst. Nicht nur den Verfechtern eines makellosen englischen Rasens übrigens.

Manches Unkraut sticht dabei besonders heraus – Buchautorin und Wildpflanzenexpertin Janine Hissel nennt die bekannten Vertreter Löwenzahn, Brennnessel und Giersch „Mega-Unkräuter“. Fast überall seien sie zu finden, „megalästig“ daher. Was auch gute Seiten hat. Die Ausbreitung in Gärten, Wiesen und auf Waldrändern macht sie schnell greifbar. Praktischerweise auch noch kostenlos. Früher vermutlich mit ein Grund, diese Unkräuter in den Speiseplan zu integrieren. Manche schwören sogar als Kosmetik darauf.

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist: Bis in den frühen Sommer hinein ist die beste Zeit zum Ernten, da enthalten sie noch nicht so viele Bitterstoffe wie später im Jahr. Die Tageszeit ist bei Wildkräutern nicht so wichtig, schreibt Janine Hissel in ihrem Buch „Megalästig, megalecker, megagesund“ (Verlag Ulmer, 10 €). „Morgens, mittags, oder abends ist ziemlich egal. Es spielt auch keine Rolle, ob es gerade geregnet hat.“ Es empfiehlt sich, beim Pflücken viel befahrene Straßen und gefragte Spazierrouten von Hundebesitzern zu meiden.