Künstliches Fett soll Laborfleisch gschmackig machen

Experimente mit Bindemitteln

Nun haben Forschende am Tufts University Center for Cellular Architecture (TUCCA) in Massachusetts (USA) Fettzellen von Mäusen und Schweinen zunächst in einer flachen, zweidimensionalen Schicht gezüchtet. Dann erntete man die Zellen und vermengte sie mit Bindemitteln zu einer dreidimensionalen Masse.

"Unser Ziel war es, eine relativ einfache Methode zur Herstellung von Massenfett zu entwickeln", wird John Yuen Jr, Doktorand an der TUCCA, in einer Aussendung zitiert. Da Fettgewebe überwiegend aus Zellen und nur wenigen anderen strukturellen Bestandteilen besteht, "dachten wir, dass eine lockere Zusammenlagerung der Zellen nach dem Wachstum ausreichen würde, um den Geschmack, den Nährwert und das Texturprofil von natürlichem tierischem Fett zu reproduzieren".

Die hergestellten Fettzellen sahen echtem Fettgewebe täuschend ähnlich. Um zu ergründen, ob sie auch wirklich die Eigenschaften von Tierfett aufweisen, führte das Forscherteam eine Reihe weiterer Experimente durch.

Auf dem Prüfstand

Zunächst untersuchten sie die Textur, indem sie das Fettgewebe zusammendrückten und prüften, wie viel Druck es im Vergleich zu natürlichem tierischem Fett aushält. Sie fanden heraus, dass zellgezüchtetes Fett ähnlich starkem Druck standhalten konnte wie Fett von Vieh und Geflügel.

Das Team untersuchte auch die Zusammensetzung der Moleküle aus dem zellgezüchteten Fett. Man stellte fest, dass sich die Fettsäuremischung von gezüchtetem Mäusefett von nativem Mäusefett unterscheidet. Das gezüchtete Schweinefett wies ein Fettsäureprofil auf, das dem des echtes Gewebes wesentlich ähnlicher war.

"Diese Methode der Anhäufung von kultivierten Fettzellen mit Bindemitteln lässt sich auf die groß angelegte Produktion von kultiviertem Fettgewebe in großen Bioreaktoren übertragen – bisher ein Haupthindernis bei der Entwicklung von kultiviertem Fleisch", so Hauptautor David Kaplan Professor für Biomedizintechnik an der TUCCA.

"Wir untersuchen weiterhin jeden Aspekt der kultivierten Fleischproduktion mit dem Ziel, eine Massenproduktion von Fleisch zu ermöglichen, das aussieht, schmeckt und sich anfühlt wie echtes Fleisch."