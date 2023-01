Koch-Inspiration: Die besten Rezepte auf Instagram und Tiktok

Emily Mariko

Wer es chic und cool mag, ist bei Emily Mariko fehl am Platz. Sie hat unglaubliche 12 Millionen Follower auf Tiktok und zeigt ihnen, wie sie in ihrer kleinen Küche in Kalifornien an sehr einfachen Gerichten arbeitet. Profiköche werden wohl die Augen verdrehen, wenn sie die Influencerin Gemüse schneiden sehen.

Den Zuschauern scheint die zunächst dilettantisch wirkende Arbeitsweise zu gefallen, ihre Gerichte sind jedenfalls kreativ und perfekt für ein Mittagessen in der Arbeit. Marikos Lachs-Reis-Bowl aus Überbleibseln wurde zum Hit mit mehr als zehn Millionen Views.

Wer die genauen Rezepte von Mariko und vielen anderen Tiktokern haben will, muss sich meist für einen Newsletter anmelden.