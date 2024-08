Das Trendgetränk des Sommers: So macht man Espresso Tonic richtig

Er ist so etwas wie ein Superstar der kalten Kaffeegetränke. In Lokalen und auf Social Media wird gerade überall Espresso Tonic serviert. „Ein cooles Getränk für den Sommer, super erfrischend und simpel in der Zubereitung“, sagt Florian Atzmüller, Kaffeeexperte und Barista-Trainer im Hause Meinl.