Kärntner Kasnudel: Eine Nudel, die keine Nudel ist

Heute hat das nahrhafte Gericht auf den Speisekarten der Kärntner Skihütten einen Fixplatz, wie etwa in der Neugarten Almseehütte auf der Gerlitzen, ein Slow-Food-Betrieb. Worauf es bei der Kasnudel ankommt, erzählt Hüttenwirt Johann Maier: „Auf die Fülle natürlich. Bei uns, hier in Mittelkärnten, zur Hälfte Erdäpfel, zur anderen Hälfte Topfen. Wobei es kein einheitliches Rezept gibt, je nach Region werden die Nudeln unterschiedlich zubereitet.“

Von Ost nach West, von Oberkärnten bis Unterkärnten, in jedem Tal hat jede Familie ihr traditionelles Rezept. Das beginnt bereits bei der Frage, ob Ei in den Teig gehört, wie die Fülle beschaffen ist (Hirse, Erdäpfel) und endet beim Thema „Kräuter“. Abgesehen von der Minze können Kerbel, Schnittlauch, Petersilie beigefügt werden, auf der Gerlitzen setzt man auf die typische Nudelminze: „Sie schmeckt intensiv, daher gehen wir sparsam damit um, sie darf nicht dominieren“, so Maier. Dazu kommen Schnittlauch, Salz, Pfeffer und Ei zum Binden. Ob braune, zerlassene Butter oder heißes Grammelschmalz darübergeträufelt wird, ist regional ebenfalls unterschiedlich. Speziell im Südkärntner Raum macht man das mit zerlassener „Sasaka“. Ein Begriff aus dem Slowenischen – für klein gehackten Speck. Auch bei der Größe gibt’s Unterschiede: In Unterkärnten sind die Nudeln oft kleiner, in Oberkärnten fast faustgroß, daher ihr Name „Faustnudeln“.