Haubenküche auf Teneriffa: Juwelen auf dem Teller

Tapas Style

Doch nicht nur ein Gänge-Stakkato, sondern auch Tapas können große Glücksgefühle auslösen. Nach einem erfrischenden Bad im Meer vor dem Abama-Strand munden die wunderbaren kleinen Happen in der Club Lounge des El Mirador mindestens so köstlich wie das ausgefeilteste Gericht in der gehyptesten VIP-Hütte: Kanarische Suppe mit Kohl, Rindfleisch und Maiskolben. Spinatsalat mit Ziegenkäse, Pinienkernen und Himbeeren. Dazu ein kühler Weißer – aaah.

Nicht immer muss eben das Verköstigen wie ein Event inszeniert werden, sagt selbst ein erklärter Choreograph wie Alfredo Garrido vom „Haydee“. Bei all den kulinarischen Höhenflügen Teneriffas in Richtung Gastro-Trend-Destination sollten nie die Basics außer acht gelassen werden: „Das gute alte Gemeinschaftsgefühl – am besten schmeckt’s doch in Gesellschaft von Familie und Freunden!“