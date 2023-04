Shark 'n' Chips: In Großbritannien darf wieder Hai frittiert werden

Für den Pub-Klassiker Fish and Chips dürfen britische Gastronomen künftig auch wieder kleine, regionale Haie frittieren. Der nordatlantische Dornhai könne wieder gefangen werden, berichtete die „Financial Times“ am Osterwochenende mit Blick auf eine kürzliche Änderung der Fangbestimmungen der britischen Regierung. Hintergrund ist, dass sich der Bestand der Art erholt haben soll.

Vor dem Fangverbot im Jahr 2010 war die Spezialität - oft unter dem kaum nach Hai klingenden Namen „rock salmon“ oder in Kombination mit Pommes als „rock and chips“ - vor allem in Südengland angeboten worden.