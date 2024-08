Grünes Gemüse: Mit Mangold, Erbsen und Co. gesund in den Herbst

Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, ist alles anders: Der Sommer atmet leise aus, der Herbst nimmt Fahrt auf. „Zu Beginn der längeren Jahreshälfte stachelt der plötzliche Temperatursturz unseren Appetit an, und die länger werdenden Abende geben uns die Chance, mehr Zeit in der Küche zu verbringen, Bohnen zu buttrigen Wolken zu zerstampfen. Langsam geköchelte Gemüseeintöpfe in Schälchen mit Couscous zu servieren“, schreibt Nigel Slater in seinem wunderbaren Kochbuch „Green Feast“ über Herbstgenüsse. Seine Herbst- und Winterküche basiert stark auf Pflanzen, aber nicht so leicht wie im Sommer, sondern intensiver, kräftiger.