Das Gold des Waldes: Frühlings-Rezepte mit Morcheln

Frühling. Alles neu. Das ist Spargel, das ist Kräutervielfalt, das ist zartes Blattgrün. Und ein Pilz, der dagegen alt aussieht. Verschrumpelt, einem Schwamm ähnelnd.

Die Morchel. Eine Delikatesse, die sich zeigt, wenn der Frühlingsregen die Wiesen und Auen durchfeuchtet, meist zur Zeit der Apfelblüte, so das Wetter nicht gerade verrücktspielt. Morcheln finden sich bis in den Frühsommer hinein, im Laub, in der Nähe von Eschen, sogar in den Parks. Mit der hochgiftigen Frühlings-Lorchel verwechselt man sie besser nicht. Wer nicht selbst sucht, findet sie am besten auf dem Markt – teuer, aber die Versuchung wert. „Gold des Waldes“ werden Morcheln unter Pilzliebhabern genannt.