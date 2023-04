Geräucherter Tofu im VKI-Test: Großteils "gut" und mit österreichischem Soja

Roh, gebraten, im Salat oder als Einlage in Suppen und Eintöpfen: Tofu ist vielseitig einsetzbar, eiweißreich und erfreut sich in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen immer größerer Beliebtheit - auch geräuchert. Dieser schmeckt – wie der Name schon sagt – rauchig und enthält auch mehr Salz als Naturtofu sowie manchmal auch Gewürze.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat nun 16 geräucherte Produkte getestet. Untersucht wurden unter anderem der Gehalt von Salz, Kalzium und Schadstoffen sowie der Geschmack. Erhoben wurde zudem die Herkunft der Sojabohnen bzw. Kichererbsen und ob die getesteten Bio-Produkte auch tatsächlich gentechnikfrei sind. Die meisten Produkte konnten mit einem guten Ergebnis beurteilt werden. Insgesamt wurden zwei "sehr gut", 13 "gut" und ein "durchschnittlich" vergeben.