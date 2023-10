Flein statt Wein: Was fehlt, muss man erfinden

Reben sind für Veronika Mitteregger das Normalste der Welt, schließlich ist sie eine echte Winzertochter. Sie wuchs auf dem Weingut Gross in Ratsch in der Südsteiermark auf. 1907 gegründet, bewirtschaften Veronikas Brüder Johannes und Michael Gross sowie ihre Partnerinnen Martina und Maria heute den Familienbetrieb in sechster Generation. Veronika half bereits als Kind bei der Lese mit, doch als Jugendliche gab sie ein bisserl die Revoluzzerin und fand die große Stadt viel spannender. Ein Moped war ihr erster „Fluchthelfer“, später studierte sie in Salzburg und Wien Kommunikationswissenschaften und Kunstgeschichte.