Fine Dining im All: Vorreservierungen sind bereits möglich

Austern schlürfen und an einem Glas Wein nippen - am Rand des Weltalls. Wenn es nach dem französischen Unternehmen Zephalto geht, ist diese Vorstellung im nächsten Jahr schon Realität. In einer Celeste genannten Kapsel, an einem Stratosphärenballon hängend, sollen dessen Kunden in 25 Kilometer Höhe ein mehrgängiges Menü auf Michelin-Niveau genießen.

Ihren Platz können Interessierte schon jetzt vorreservieren - um wohlfeile 10.000 Euro. Sämtliche Plätze von Ende 2024 bis Mitte 2025 sind aber bereits vergeben.