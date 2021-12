Die beste Bar der Welt wurde gekürt

Mark Sansom: "Wir gratulieren der Connaught Bar - diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Gastfreundschaft von Ago Perrone und seinem Team und ihr kontinuierliches Streben nach Exzellenz, das sich in der Art und Weise widerspiegelt, wie sie den Martini-Cocktail modernisiert haben. Wir gratulieren ebenfalls allen Lokalen, die es 2021 auf die Liste The World's 50 Best Bars geschafft haben. Es war ein weiteres unglaublich hartes Jahr für das Gastgewerbe und die Widerstandsfähigkeit und der Zusammenhalt des Sektors angesichts dieser Herausforderungen sind bewundernswert."

Die Gewinner

1. Connaught Bar, London

2. Tayer + Elementary, London

3. Paradiso, Barcelona

4. The Clumsies, Athen

5. Floreria Atlantico, Buenos Aires

6. Licoreria Limantour, Mexiko City

7. Coa, Hongkong

8. El Copitas, St. Petersburg

9. Jigger & Pony, Singapur

10. Katana Kitten, New York

11. Two Schmucks, Barcelona

12. Hanky Panky, Mexiko City*

13. Insider Bar, Moskau*

14. Baba Au Rum, Athen

15. Manhattan, Singapur

16. Atlas, Singapur

17. Zuma, Dubai

18. The SG Club, Tokio

19. Drink Kong, Rom

20. 1930, Milan

21. Presidente, Buenos Aires

22. Maybe Sammy, Sydney

23. Catina OK!, Sydney

24. Salmon Guru, Madrid

25. Handshake Speakeasy, Mexiko City*

26. No Sleep Club, Singapore*

27. Camparino In Galleria, Milan*

28. Cafe La Trova, Florida*

29. Little Red Door, Paris

30. Dante, New York

31. Kwant, London

32. Bar Benfiddich, Tokio

33. Tres Monos, Buenos Aires*

34. Attaboy, New York

35. Lucy’s Flower Shop, Stockholm

36. MO Bar, Singapur*

37. Sips, Barcelona*

38. Baltra Bar, Mexiko City*

39. Sober Company, Shanghai

40. Tjoget, Stockholm

41. Epic, Shanghai*

42. Charles H, Seoul

43. Tippling Club, Singapur

44. Above Board, Melbourne

45. Galaxy Bar, Dubai*

46. Re, Sydney*

47. Sidecar, Neu Delhi*

48. Union Trading Company, Shanghai*

49. Darkside, Hongkong*

50. Quinary, Hongkong

* Neueinsteiger