Vogelbeeren sind reich an Vitamin C

Anschließend wurden die aromatischen Früchte der Vogelbeere, die bereits im vergangenen Herbst geerntet wurden, zerkleinert und mit Bierbrand versetzt. Während der geschmacklichen Reifung des Waldbiers wurden die roten Früchtchen vom Brauer hinzugefügt.

Die weiße, intensiv duftende Blüte der Eberesche bzw. Vogelbeere hat ihre Blütezeit im Mai. Im Hochsommer bildet der Baum in großer Masse feuerrote Beeren, die ab Ende August bis in den Oktober hinein reif sind. An den schmackhaften Früchten laben sich Vögel, aber auch Bären, Füchse, Dachse und Nagetiere. Übrigens ist die Eberesche auch Baum des Jahres 2023: "Sie ist in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Baumart und zeichnet sich beispielsweise durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus“, so Gruber.

In der Naturheilkunde finden nicht nur die Vitamin C-reichen Früchte Verwendung, auch die Blätter und Blüten werden eingesetzt. Beliebte Produkte aus Vogelbeeren sind Tee, Marmelade, getrocknete Früchte und vor allem der Vogelbeerschnaps.

"Die geschmackliche Vielfalt des heurigen Waldbiers versinnbildlicht den bunten Mischwald im Ausseerland", freut sich Gruber.

Info: Waldbier-Edition 2023 "Ausseer Mischwald", limitierte Auflage ab Oktober 2023 im Fachhandel erhältlich