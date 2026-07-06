Cool essen: 5 Wiener Lokale mit Klimaanlage
Wenn Wien glüht, wird drinnen gegessen: Diese fünf Lokale bieten gute Küche, kühle Räume und entspannte Stunden trotz Sommerhitze
Von Herbert Hacker
5 / Reznicek
Gute Wiener Beisl mit Klimaanlage sind rar. Eines davon ist das Edel-Beisl Reznicek im neunten Bezirk. Hier kann man nicht nur grandios gut essen, hier hält man es auch drinnen an Hitzetagen gut aus. Insgesamt ein cooles Gasthaus in allen Bereichen.
Adresse: Reznicekgasse 10, 1090 Wien
Tel.: +43 (0) 1 310 44 07
E-Mail: kontakt@reznicek.co.at
Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag // 17:00 – 01:00 Uhr
Website: reznicek.co.at
4 / Bräunerhof
Die wunderschön renovierte und unlängst wiedereröffnete Kaffeehausinstitution Bräunerhof hat im Zuge der Erneuerung auch eine Klimaanlage bekommen. So lässt sich auch der jetzt deutlich bessere Kaffee angenehmer genießen.
Adresse: Stallburggasse 2, 1010 Wien
Tel.: +43 1 512 38 93
E-Mail: info@cafebraeunerhof.at
Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 – 22:30 Uhr
Website: cafebraeunerhof.at
3 / Cantinetta Antinori
Die „Cantinetta“ zählt seit ewigen Zeiten zu den verlässlichsten italienischen Top-Restaurants. An der klassischen, italienischen Küche kann man sich hier in einem vollklimatisierten Lokal erfreuen. Egal, wie heiß es draußen ist.
Adresse: Jasomirgottstraße 3/5, 1010 Wien
Telefon: +43 1 533 77 22
Email: office@cantinetta-antinori.at
Öffnungszeiten: Montag – Sonntag 11:30 – 23:30 Uhr
(warme Küche bis 22:00 Uhr)
Website: cantinetta-antinori.at
2 / Le Salzgries Paris
Ein Fixstern unter den wenigen guten französischen Lokalen in Wien. Bekannt unter anderem für frische Meeresfrüchte à la „Plateau de fruits de mer“. Sowas will man nicht bei 40 Grad Tagestemperatur essen, deshalb gibt’s hier eine Klimaanlage.
Adresse: Marc Aurel Straße 6, 1010 Wien
Tel.: +43 1 533 40 30
E-Mail: restaurant@le-salzgries.at
Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag 12.00 – 24.00 Uhr
Website: le-salzgries.at
1 / Glasswing
Im 2022 eröffneten Fine-Dining-Restaurant im Ringstraßenhotel „Amauris Vienna“ überrascht es nicht wirklich, dass es hier auch eine effiziente Klimaanlage gibt. Dafür überrascht Küchenchef Alexandru Simon immer wieder mit tollen Gerichten.
Wien 1, Kärntner Ring 8,
Adresse: Kärntner Ring 8, 1010 Wien
E-Mail: reservation@glasswing-restaurant.com
Tel.: +43 1 22122-12
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag ab 18.00 Uhr
Website: glasswing-restaurant.com
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