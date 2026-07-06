Von Herbert Hacker 5 / Reznicek Gute Wiener Beisl mit Klimaanlage sind rar. Eines davon ist das Edel-Beisl Reznicek im neunten Bezirk. Hier kann man nicht nur grandios gut essen, hier hält man es auch drinnen an Hitzetagen gut aus. Insgesamt ein cooles Gasthaus in allen Bereichen.



Adresse: Reznicekgasse 10, 1090 Wien Tel.: +43 (0) 1 310 44 07 E-Mail: kontakt@reznicek.co.at Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag // 17:00 – 01:00 Uhr Website: reznicek.co.at

4 / Bräunerhof Die wunderschön renovierte und unlängst wiedereröffnete Kaffeehausinstitution Bräunerhof hat im Zuge der Erneuerung auch eine Klimaanlage bekommen. So lässt sich auch der jetzt deutlich bessere Kaffee angenehmer genießen.

Adresse: Stallburggasse 2, 1010 Wien Tel.: +43 1 512 38 93 E-Mail: info@cafebraeunerhof.at Öffnungszeiten: Täglich von 8:00 – 22:30 Uhr Website: cafebraeunerhof.at

3 / Cantinetta Antinori Die „Cantinetta“ zählt seit ewigen Zeiten zu den verlässlichsten italienischen Top-Restaurants. An der klassischen, italienischen Küche kann man sich hier in einem vollklimatisierten Lokal erfreuen. Egal, wie heiß es draußen ist.



2 / Le Salzgries Paris Ein Fixstern unter den wenigen guten französischen Lokalen in Wien. Bekannt unter anderem für frische Meeresfrüchte à la „Plateau de fruits de mer“. Sowas will man nicht bei 40 Grad Tagestemperatur essen, deshalb gibt’s hier eine Klimaanlage.

1 / Glasswing Im 2022 eröffneten Fine-Dining-Restaurant im Ringstraßenhotel „Amauris Vienna“ überrascht es nicht wirklich, dass es hier auch eine effiziente Klimaanlage gibt. Dafür überrascht Küchenchef Alexandru Simon immer wieder mit tollen Gerichten.

Wien 1, Kärntner Ring 8,