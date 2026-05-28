Studie: Warum 18- bis 29-Jährige oft Fertiggerichte wählen

Frisch und natürlich sollen die Zutaten fürs tägliche Essen sein; dazu auch noch ausgewogen, hochwertig und gesund. Am besten kocht man da selbst, ohne Konservierungsstoffe und künstliche Zutaten. In der Realität scheitern allerdings viele Österreicherinnen und Österreicher an den Anforderungen des Alltags. Der Griff zu Wurstsemmeln und anderen schnellen Snacks zwischendurch ist naheliegend. „Viele wollen sich perfekt gesund ernähren, mit frischen, natürlichen Zutaten und ohne Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen, scheitern im Alltag aber an der praktischen Umsetzung“, fasst Ernährungsberaterin Martina Steiner das Dilemma zusammen.

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Das englische Wort für „Bequemlichkeit“ bezeichnet Lebensmittel, die bereits einen oder mehrere Zubereitungsschritte hinter sich haben. Geschichte

Bedeutende Schritte waren die Erfindung der Konservendose (1810), das Pasteurisieren (1860) und im 20. Jahrhundert die Tiefkühltechnik. Als erstes Fertiggericht gilt das „TV Dinner“ (ca. 1950) in einer Aluschale, die nur erhitzt werden musste.

Schnelles Essen Nun sind sogenannte Convenience-Produkte nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Wie eine aktuelle, repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Integral im Auftrag des Lebensmittelhändlers Billa zeigt, greift mehr als die Hälfte der Befragten mindestens einmal pro Monat zu Fertiggerichten. Zwischen 18- und 29-Jährige haben übrigens die geringsten Berührungsängste. Mit 28 Prozent greift fast jeder Dritte sogar mindestens einmal pro Woche dazu. Die Gründe zum Kauf sind aber bei allen ähnlich: Am häufigsten wird Zeitersparnis (58 Prozent) und einfache Anwendung (54 Prozent) genannt, gefolgt von Alltagstauglichkeit (43 Prozent). Der Nimbus von Fertiggerichten ist allerdings nicht der beste. Schlechte Inhaltsstoffe (39 Prozent), zu viel Chemie (38 Prozent) oder ungesundes Essen (37 Prozent) wurden als Gegenargumente für einen Kauf genannt. Das spiegelt in Summe eine gesellschaftliche Zwickmühle wider, die sich mitten am Esstisch abspielt: Zum Kochen fehlt vielen die Zeit, gleichzeitig sucht man nach geschmackvollen Alternativen, die den Körper nähren anstatt ihn zu belasten. „Wir sehen sofort am Teller, was sich gesellschaftlich tut“, sagt Integral-Studienleiterin Alexandra Mossakowski. Und da kommt zusätzlich das Thema Gesundheit ins Spiel. „Der Wunsch nach gesundem Altern ist in der Gesellschaft angekommen, Ernährung ist ein großer und gerade in unsicheren Zeiten kontrollierbarer Hebel dafür, der Sicherheit gibt.“