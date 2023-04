Coca-Cola probiert es jetzt ohne Zucker - und ohne Koffein

Doppelt zero heißt das Motto beim größten Limonadenhersteller der Welt, denn bei dem neuen Coca-Cola handelt es sich erstmals um eine kalorien- und koffeinfreie Variante. "Manche Menschen reagieren sensibel auf Koffein, vielen ist ein entspannter Schlaf wichtig und haben bisher auf den Konsum von Coca-Cola Produkten verzichtet", so Anuscha Kapdi von Coca-Cola Österreich. "Für diese Zielgruppe bieten wir nun mit Coca-Cola zero Zucker zero Koffein die ideale Möglichkeit der abendlichen Erfrischung."

Farblich sticht das neue Cola durch einen goldenen Schraubverschluss und eine goldene Umrahmung des Etiketts sowie eines adaptierten Dosen-Designs hervor. "Im Vergleich zu Coca-Cola Zero wurde das Geschmacksprofil leicht angepasst, um auch in der koffeinfreien Variante das einmalige Geschmackserlebnis zu bieten", so Kapdi.