Bio-Bergrestaurant Lumberjack: Kulinarik-Reise auf der Hütte

Flexitarier, Vegetarier und Veganer: In der Food Hall mit zehn Stationen von selbstständigen Gastronomen und Bio-Köchinnen finden alle etwas. Die Bowie-Liebhaberin und Vegetarierin ist begeistert. Dass die Speisen in Small, Medium und Large zur Auswahl stehen, kommt gut an. Das Angebot besteht ausschließlich aus Bio-Produkten der direkten Umgebung, aus Wild der Region und aus dem eigenen Anbau. In den Sommermonaten gackert eine Hühnerschar auf einer angrenzenden Wiese.