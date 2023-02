Australisches Café bietet Kaffee für 130 Euro pro Tasse

Bei der Auktion kamen insgesamt nur 45 Kilogramm der Kaffeebohnen mit dem Namen "Black Jaguar" zum Preis von rund 2.000 Euro pro Pfund (375 Gramm) zur Versteigerung - und die australische Kaffeehauskette Proud Mary konnte sich ein Pfund davon sichern. "Er ist so direkt, so ausdrucksvoll und so klar", schwärmt Proud Mary-Chef Nolan Hirte, der den Luxus-Kaffee probiert hat. "Er hat etwas an sich, das einfach 'wow' ist."

Hirte saß in der Jury und kaufte zwei Pfund von dem besonderen Kaffee: "Wenn man einen so komplexen Kaffee probiert, kann es für das Gehirn schwer zu begreifen sein. Manchmal habe ich mich verschluckt und wollte fast weinen. Beim Black Jaguar hatte ich ein Kribbeln auf der Haut, das sich besonders anfühlte", so der 42-Jährige gegenüber AFR Weekend.