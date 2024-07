Regional: Familienbetrieb in Raasdorf baut heimische Artischocken an

Warm und sonnig: Artischocken sind im Grunde ihres Herzens mediterran, Hauptanbaugebiete sind Spanien , Italien , aber auch Ägypten . Seit zwanzig Jahren werden sie aber auch in Österreich angebaut, Mitte/Ende Juli ist das Gourmetgemüse wieder da, ab Hof oder per Versand bei Stephanie und Johannes Theuringer in Raasdorf , nahe Wien.

Wie kam es dazu? „Die Liebe zur Artischocke entdeckten meine Schwester und mein Vater während diverser Urlaube in Frankreich oder Italien“, erzählt Johannes Theuringer. Vor etwa zwanzig Jahren begann die Familie damit zuerst im Garten zu experimentieren, die Artischocken wurden rasch so beliebt, dass es eigene Felder dafür brauchte.

In Raasdorf baut Familie Theuringer heimische Artischocken an

Es handelt sich dabei um Sorten, die für das heimische Klima geeignet und einjährig sind, was sie von ihren mediterranen Kollegen unterscheidet, die mehrjährig wachsen. Der Vorteil: „Weil sie als Einjährige nicht ganz so groß sind, haben sie auch nicht so viel Heu, wie es für das Gemüse typisch ist, was manche schätzen“, so Theuringer. Zumal rund um den Artischockengenuss folgender Spruch von Inspektor Clouseau („Pink Panther“) kursiert: „Eine Frau ist wie eine Artischocke. Man muss hart arbeiten, bis man zu ihrem Herzen vordringt.“