Dieser junge Koch hat eine Idee umgesetzt, die wie aus einer Netflix-Serie klingt: Er bringt Köche dorthin, wo wohl am liebsten gegessen wird – nach Hause. „Man kennt das ja sonst nur aus Filmen: Die Reichen haben ihren Privatkoch, der in der Küche zaubert“, sagt Marcus Pamer. „Ich wollte das auf eine bürgerliche, normale Ebene bringen, damit sich das jeder leisten kann.“

Daher hat der 24-Jährige die App Get a Chef erfunden, die Ende November startet. Das Konzept: Über eine App kann man österreichweit Köche buchen, die in die eigenen vier Wände kommen und dort frisch kochen, vom romantischen Candle-Light-Dinner bis zur Geburtstagsrunde. „Das Angebot soll schon etwas Exklusives sein“, sagt Pamer, „aber eben leistbar. Und es ist immer frischer als ein Lieferservice.“ Die unterschiedlichen Preisklassen der Küche Wer auf der Plattform bucht, kann die Preisklasse gleich mitbestimmen. „Es gibt vier Kategorien“, erklärt Pamer. „40 bis 60, 60 bis 80, 80 bis 100 und 100 bis 180 Euro pro Person – je nachdem, ob man ein einfaches Menü oder ein achtgängiges Fine-Dining-Menü will.“ Auch die Köche selbst können wählen, in welchen Kategorien sie arbeiten möchten. So wissen beide Seiten genau, woran sie sind. Neben Preiskategorien stehen auch die Kochrichtungen zur Auswahl: „Das meiste Angebot ist derzeit österreichisch und italienisch, weil das die meisten am liebsten kochen.“ Aber es ist auch etwas aus der asiatischen Küche dabei.

Ich setze auf jüngere Köche, die etwas bewegen wollen. Köche sind oft das Herz eines Betriebs, bekommen aber zu wenig Anerkennung. Diese Plattform soll ihnen Sichtbarkeit geben. Marcus Pamer Erfinder der App Get a Chef

Gekocht wird in der Küche der Kunden. Dafür müssen Nutzer ihr Equipment angeben. Ein Backofen und eine Mikrowelle gehören zur Grundausstattung, wer mehr hat, kann das angeben. Wenn ein Koch für sein Menü einen Thermomix braucht und es keinen gibt, bringt er ihn mit. „Ein einfacheres Menü wird komplett vor Ort gekocht, bei größeren Menüs werden einzelne Komponenten vorab vorbereitet und dann fertiggestellt.“ Die Köche rechnen dann selbst ab.

Pamer will mehr als bloß gutes Essen. „Wir wollen ein Erlebnis schaffen“, sagt er. In der App kann man etwa ein Candle-Light-Dinner planen – inklusive Checklisten und Empfehlungen für Blumen, Kerzen oder Deko-Partner. „Wenn Sie zum Beispiel den Geburtstag Ihres Kindes feiern, schlägt die App automatisch auch einen Zauberer oder eine Hüpfburg vor.“ Get a Chef soll Restaurants keine Konkurrenz machen Der Jungunternehmer sieht sich nicht als Konkurrent zu Restaurants: „Ich will die Gastronomie unterstützen. Es geht darum, junge Leute für den Beruf zu begeistern.“ Und auch aus der Branche gebe es wohlwollende Reaktionen. In Zeiten des Wirtshaussterbens kann Neues nie schaden.