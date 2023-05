Alexandru Simon zum Newcomer des Jahres gekürt

Nur drei Monate nach der Eröffnung des Glasswing Gourmet-Restaurants im neuen The Amauris Vienna Hotel am Kärntner Ring 8 wurde Alexandru Simon wurde er zum Newcomer des Jahres gekürt. Im Ranking der 100 Best Chefs Austria des Branchen-Magazins Rolling Pin erreicht er Platz 23. Das Magazin ehrt seit 2005 Persönlichkeiten, die neben ihrem handwerklichen Können die Gastronomie durch ihre Vorbildwirkung, ihren Mut sowie ihre Kreativität nachhaltig positiv beeinflussen.

" Man nennt es nicht umsonst die Oscars der Gastronomie. Ich fühle mich sehr geehrt, es ist aber immer auch eine Gruppenleistung. Deshalb bin ich für mein gesamtes Team überaus dankbar, welches mich tagtäglich unterstützt und mir hilft meine kulinarischen Visionen bestmöglich umzusetzen", erklärt Alexandru Simon. "Wenn es den Gästen dann noch schmeckt, ist das für mich das größte Lob."