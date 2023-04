Aber bitte mit (ohne) Öl: Warum der neueste Kaffeetrend die Gemüter spaltet

Die neuen Kreationen sorgen in diesen Tagen erneut für Diskussionen. Denn nicht jeder scheint die Oleato-Drinks besonders gut zu vertragen. Den Anfang machte eine Reddit-Userin, die laut eigenen Angaben selbst in einer Starbucks-Filiale arbeitet: "Ich frage mich, wie vielen Leuten es so geht wie meinem Team. Die Hälfte hat den Kaffee gestern probiert und einige .... endeten auf der Toilette, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, ihn zu kosten, weil ich sowieso schon Magenprobleme habe."

Schnell teilten andere ihre Erfahrungen mit dem Getränk und seinen Folgen - und tatsächlich sorgte das neue Kaffeesortiment bei einigen für Magen- und Verdauungsprobleme.

"Ich habe sie probiert und danach war mir einfach nur schlecht", kommentiert einer. "Ich hatte sofort stechende Bauchschmerzen", ein anderer. Experten sind nicht überrascht.

Abführmittel

Öle werden schon lange gezielt als Hausmittel gegen Verstopfung eingesetzt. Werde das nun "mit Kaffee kombiniert, der den Darm anregt, kann das Krämpfe hervorrufen. Die Darmbewegungen werden gesteigert, dadurch ergibt sich ein abführender Effekt", sagt die Ernährungswissenschafterin Erin Palinski-Wade gegenüber dem Sender CNN. Dadurch, dass man die Kombination aus Fett und Kaffee in flüssiger Form zu sich nimmt, tritt der Effekt auch schneller ein als bei festen Nahrungsmitteln. Besonders deutlich sei das für eine US-amerikanische Kundschaft spürbar, die oft ihren Kaffee "to go" und ohne zusätzliche Kohlenhydrate oder Ballaststoffe konsumiert, die den Effekt abmildern könnten.